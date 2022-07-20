Ак-Довурак, Тува, , 06:31 — REGNUM СУ СК РФ по Туве известило о возбуждении уголовного дела в отношении теперь уже бывшего председателя администрации городского округа г. Ак-Довурак. Речь идет о вероятном мошенничестве.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2021 года подозреваемый с целью хищения бюджетных средств путем обмана в особо крупном размере организовал заключение между администрацией городского округа Ак-Довурак и подрядной организацией муниципального контракта на проведение ремонтных работ городской бани гор. Ак-Довурак с ценой контракта 2 400 000 рублей.

В дальнейшем, обеспечив перечисление всей суммы контракта на счета указанных им лиц, совершил хищение принадлежащих муниципальному бюджету денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 2 056 356 рублей, при этом фактическая стоимость работ по ремонту городской бани составила 334 644 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Туве вынес приговор по уголовному делу о хищении из бюджета более 40 млн рублей. Трёх фигурантов обвиняли в мошенничестве и отмывании денег.

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