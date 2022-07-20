Хельсинки, , 06:00 — REGNUM Решение о сокращении своего бизнеса на территории России приняли более 140 компании из Финляндии. Об этом 20 июля рассказал торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов в беседе с РИА Новости.

Финляндия

Как указал Логинов, финские компании сокращают свою деятельность в России различными способами. Часть из них (Valio, Paulig, YIT, SOK, Fazer, Raiso, Ponsse, Hesburger, Atria) попросту продаёт свои активы на российской территории, некоторые компании предпочитают передать управление местному менеджменту (Stora Enso, Kone, MIF), есть и те, кто выставляет активы на продажу (Kiilto, Nokian Tyres, Fortum).

Ряд предприятий, работающих в сфере услуг, остановили работу своих представительств в Москве и в Санкт-Петербурге, а производители оборудования аннулировали российские заказы, в большинстве случаев списав их, и полностью прекратили контрактное производство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с рынка Санкт-Петербурга и России ушла крупнейшая финская машиностроительная и судостроительная компания Wartsila.

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