Тюмень, , 05:46 — REGNUM В Тюмени поставлена точка в деле о страшной гибели семи инвалидов при пожаре в частном пансионате для престарелых. Вынесен приговор хозяйке заведения и сотруднику МЧС России, который проверял пансионат на противопожарную безопасность. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сгоревший дом престарелых СУ СК России по Тюменской области

Напомним, 9 января 2021 года в доме на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района произошёл пожар. После ликвидации огня были обнаружены тела четверых мужчин и трёх женщин. Они являлись постояльцами нелегального пансионата для пожилых людей. Все погибшие были маломобильными.

Причиной пожара, по выводам экспертов, стала оставленная без присмотра банная металлическая печь. От перекала трубы за­загорелся потолок, затем ог­онь перекинулся на стены. Чтобы скрыть незаконную предприни­мательскую деятельно­сть, хозяйка пансионата Ольга В., не сообщила приехавшим пож­арным, что на втором и третьем этажах дома находятся люди.

С 2014 года Ольга В. в своём доме предоставляла услуги по уходу за лежачими престаре­лыми людьми и инвал­идами. За семь лет она провела около 30 незаконных сделок и на своих подоп­ечных заработала более восьми миллионов ру­блей. Самые большие суммы взносов по уходу за инвалидами соста­вили 499 тысяч и 1,2 млн рублей.

Суд признал хозяйку пансионата виновной в незаконном предпринимательстве, уничтожении и повреждении чужого имущества по неосторожности, оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть семи лиц. С учётом смягчающих­ обстоятельств, суд назначил ей наказа­ние в виде шести лет лишения свободы в ко­лонии общего режима. Частично удовлетворён гражданский иск на сумму свыше двух миллионов рублей.

Старшему госинспектору пожарного надзора регионального управления МЧС России, который должен был контролировать противопожарную безопасность на территории, где расположен пансионат, суд назначил наказание в виде лишения свободы условно, сроком на три года, с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности государственной службы два года.

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