Осуждены виновники гибели 7 инвалидов при пожаре в пансионате под Тюменью
Тюмень, 20 июля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. В Тюмени поставлена точка в деле о страшной гибели семи инвалидов при пожаре в частном пансионате для престарелых. Вынесен приговор хозяйке заведения и сотруднику МЧС России, который проверял пансионат на противопожарную безопасность. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Напомним, 9 января 2021 года в доме на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района произошёл пожар. После ликвидации огня были обнаружены тела четверых мужчин и трёх женщин. Они являлись постояльцами нелегального пансионата для пожилых людей. Все погибшие были маломобильными.
Причиной пожара, по выводам экспертов, стала оставленная без присмотра банная металлическая печь. От перекала трубы зазагорелся потолок, затем огонь перекинулся на стены. Чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность, хозяйка пансионата Ольга В., не сообщила приехавшим пожарным, что на втором и третьем этажах дома находятся люди.
С 2014 года Ольга В. в своём доме предоставляла услуги по уходу за лежачими престарелыми людьми и инвалидами. За семь лет она провела около 30 незаконных сделок и на своих подопечных заработала более восьми миллионов рублей. Самые большие суммы взносов по уходу за инвалидами составили 499 тысяч и 1,2 млн рублей.
Суд признал хозяйку пансионата виновной в незаконном предпринимательстве, уничтожении и повреждении чужого имущества по неосторожности, оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть семи лиц. С учётом смягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Частично удовлетворён гражданский иск на сумму свыше двух миллионов рублей.
Старшему госинспектору пожарного надзора регионального управления МЧС России, который должен был контролировать противопожарную безопасность на территории, где расположен пансионат, суд назначил наказание в виде лишения свободы условно, сроком на три года, с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности государственной службы два года.