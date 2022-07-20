Киев, 20 июля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Число «уклонистов» от призыва в армию на Украине возросло за счёт городских жителей, которые любыми способами стараются избежать попадания в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 20 июля сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Согласно данным, полученным российскими силовиками от источников в ВСУ, на Украине резко возросло количество призывников, при этом основную призывную нагрузку несут сельские регионы страны. Такая ситуация складывается потому, что часто горожане избегают призыва, меняя место жительства, эмигрируя в другую страну, либо попросту откупаясь. Сельские жители, в большинстве своём, привязаны к своему жилью и хозяйству и зачастую у них просто не хватает накоплений, чтобы откупиться от призыва.

Источники уточняют, что разовый откуп от посыльного с повесткой «на улице» обойдётся в 100 долларов, а взятка в военкомате должностному лицу уже составит от пяти тысяч долларов.

Также отмечается, что из каждой украинской области с населением от двух миллионов человек в ряды ВСУ призвано уже около 20-30 тыс. человек. Таких регионов под контролем, либо частично под контролем киевского режима осталось пять: Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. После призыва резервисты проходят в течение двух-трёх недель ускоренную подготовку и едут на фронт. При этом на полигонах тренировку и обучение призывников курируют в основном иностранные инструкторы, в том числе на руководящих должностях.

Ранее ИА REGNUM сообщало. что в МВД Украины предложили выпускать мужчин призывного возраста из страны за три-пять тысяч долларов США.