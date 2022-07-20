Осло, , 05:17 — REGNUM Попрошайничать, стоять в длинных очередях за бесплатной едой и идти на незаконные авантюры ради того, чтобы свести концы с концами, приходится украинским беженцам в Норвегии. Об этом 19 июля сообщает NRK.

Владимир Бауэр. Беженцы. 2015 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В частности, такая крайне негативная ситуация сложилась в городе Ставангер, где попавшим в затруднительное положение беженцам не хватает обещанной поддержки властей даже на удовлетворение базовых потребностей. Господдержка составляет около двух тысяч крон (приблизительно 200 евро), и учитывая повышение стоимости продуктов питания, её мало на что хватает. Такая же картина наблюдается и в Осло и Тронхейме: везде можно увидеть беженцев с Украины, стоящих в очереди за бесплатной едой.

«Мы принимаем их, утешаем их, плачем вместе с ними и находим решения, какие только можем», — рассказала Алине Камудеге, руководитель одной из волонтерским организаций.

Другой представитель благотворительной организации Caritas Norway Александр Голдинг отметил, что речь не идёт о каких изысках или роскошной жизни для беженцев, — никто из них не ждал этого, но ситуация складывается очень неблагоприятная.

Многие женщины, прибывшие с территории Украины, признавались, что готовы заниматься проституцией, если ситуация не поменяется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Эстонии украинские беженцы активно пользуются правом на получение социальных пособий, в то время, как власти вынуждены сокращать количество претендентов на пособие среди эстонских граждан. такая ситуация способствует усилению социальной напряжённости.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинцы активно пользуются пособиями Эстонии