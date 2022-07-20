Москва, 20 июля, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Неблагоприятная погода в виде сильного дождя, грозы и шквалистого ветра ожидается с утра в Москве. Об этом 19 июля жителей города предупредила пресс-служба ГК МЧС России по городу.

Стрельцова Наталья Гроза. Подмосковье

Уточняется, что по данным Росгидромета температура воздуха в ночь на 20 июля понизится до+10…+12 градусов, днём станет теплее — до +18…+20 градусов, ожидается дождь, местами гроза. Ветер ожидается западный и северо-западный, при грозе усилится до 17 м/сек. Такая погода сохранится до конца дня.

В связи с ухудшением погодных условий в пресс-службе московского департамента торговли и услуг рекомендовали предприятиям общепита с открытыми верандами на время непогоды закрыть их и убрать, либо укрепить все выносные конструкции: зонты, скамейки, столы и т.д.

Водителям на время грозы рекомендуется снизить скорость движения, не совершать резких манёвров, по возможности припарковаться и переждать непогоду. Не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями и крупными рекламными конструкциями.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться от дождя и грозы под деревьями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кратковременных дождях с грозами в Москве.