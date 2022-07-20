Вашингтон, 20 июля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали 17 членов Конгресса США, участвовавших в митинге в поддержку прав на аборты. Об этом сообщила в своем микроблоге полиция Капитолия.

(сс) Erik Drost Капитолий

Всего было задержано 35 человек. Акция проходила у здания Верховного суда США. Ее участники перекрыли одну из улиц рядом со зданием и заблокировали автомобильное движение.

Ряд американских СМИ утверждает, что задержанные конгрессмены принадлежат к Демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля, на слушаниях в Конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты, произошла перепалка между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс. Они поспорили по поводу возможности мужчин быть беременными.