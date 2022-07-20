Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM Массовый голод, за которым последует политическая дестабилизация и неконтролируемая миграция, угрожает миру, если будет проигнорирован нынешний продовольственный кризис. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на конференции Совета по международным делам в американском городе Нью-Йорк.

Голодный ребенок Un.org

По его словам, беспрецедентный кризис уже развивается, и следующий год может оказаться «намного хуже» текущего. Бизли отметил, что трудности будут вытекать из роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев, и такая ситуация может спровоцировать дефицит продовольствия.

Он также выразил мнение, что процессы обостряются, в том числе из-за введенных ограничений на поставки удобрений из России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что уже в 2022 году различные регионы мира могут столкнуться с голодом из-за серьёзного роста цен на продовольствие и удобрения.

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