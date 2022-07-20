Тегеран, , 02:26 — REGNUM Использование газопровода «Северного поток — 2» могло бы стать одним из путей для увеличения поставок российского газа в европейские страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Иран.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем он отметил, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. Глава государства также сообщил, что «есть проблемы» с теми мощностями, под которые был создан резерв для Германии и которые пока не задействованы.

Путин рассказал, что поднимал этот вопрос в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который отказался обсуждать тему с «Северным потоком — 2», сославшись на то, что есть «вопросы поважнее» и сейчас «не к месту» заниматься такими проблемами.

Кроме того, российский лидер указал на то, что если России не вернут турбину для газопровода «Северный поток», то по нему можно будет перекачивать не 60 млн кубометров газа, а только 30 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля «Северный поток» был остановлен на десять суток для проведения планового технического обслуживания.

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