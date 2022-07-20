Москва, , 09:20 — REGNUM Московский инновационный кластер (МИК) и Фонд «Сколково» создали Центр управления городской аэромобильностью (ЦУГАМ). Об этом 20 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Планируется, что центр станет оператором зоны для тестирования беспилотных авиационных систем. В его функции будет входить отбор участников, допуск пилотов и летательных аппаратов, обеспечение безопасности, а также контроль за техническим состоянием оборудования и квалификацией персонала.

«Беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте», — сказала Сергунина.

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