Тегеран, 20 июля, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Перелом хребта международного терроризма в Сирии стал результатом совместной деятельности России, Турции и Ирана по урегулированию в арабской республике. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после трехстороннего саммита в Тегеране.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он отметил, что именно сообща страны смогли добиться такого успеха. Российский лидер также подчеркнул, что поиск и нахождение компромиссов Москвой, Тегераном и Анкарой привели к тому, что 90% сирийской территории контролируется официальным правительством.

Путин добавил, что совместная работа России, Турции и Ирана в указанном направлении продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Владимир Путин призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии террористов из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также из других экстремистских объединений.