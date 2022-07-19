Тегеран, 20 июля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут состояться только в том случае, если будут созданы соответствующие условия. Об этом российский лидер заявил 19 июля по итогам визита в Иран.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, киевский режим отказался выполнять ранее достигнутые договоренности по отводу войск, в то время как войска РФ покинули позиции в центре Украины.

«Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности», — сказал глава государства.

Путин отметил, что российские власти не видят у Киева желания исполнять свои обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мысли и планы Владимира Зеленского сейчас не имеют никакого значения.