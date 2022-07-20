20 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 22:49 — REGNUM Рекордные цены на топливо остаются одной из главных проблем США. Не случайно простые и простое население, и бизнес возлагали большие надежды на поездку американского лидера Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Как выяснилось, напрасно. О том, что переговоры президента США с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом прошли, мягко говоря, неубедительно, стало понятно по заявлениям сторон, которые они сделали после встречи.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Итак, Джо Байден лично приехал к саудитам за нефтью, взамен российской: Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста Хашукджи. Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи. Как бы всё. Впрочем, после того как Байдену по прилёту не выделили даже почетного караула, исход переговоров сомнений не вызывал», — написал телеграм-канал ZERGULIO.

Вывод о том, что переговоры в Саудовской Аравии не задались сделали и другие телеграм-каналы. Их авторы не исключили, что королевство, на фоне подобных заявлений американского лидера, в скором времени окончательно отдалится от США и станет членом БРИКС.

«Наследный принц Мохаммед бен Салман сказал президенту Джо Байдену, что Саудовская Аравия действовала, чтобы предотвратить повторение ошибок, таких как убийство журналиста Джамаля Хашогги, и что Соединенные Штаты также совершали ошибки, в том числе в Ираке, заявил официальный представитель Саудовской Аравии», — приводит другие подробности состоявшейся встречи телеграм-канал «МИРОТВОРЕЦ».

Как отмечает телеграм-канал «Политджойстик», поведение Байдена фактически поставило крест на нормализации отношений с Саудовской Аравией. Как следствие, ждать снижения цен на бензин в США не стоит.

«Большой белый мистер Байден соизволил посетить пустыни, где в его понимании живут не равные ему люди. Чтобы никто не сомневался, большой белый мистер Байден сказал, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за убийства журналиста Хашогги (в Стамбуле) и считает наследного принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда виновным в нем», — написал автор поста.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (сс) Администрация президента России

Далее он приводит несколько выводов относительно того, к чему приведут подобного рода переговоры.

«Не будет повышения добычи нефти со стороны СА в угоду США. Нервный узел вокруг Ирана начинает переходить из болезненно-шпионского в военный характер и это повлияет на всех нефтяников на БВ, в том числе и СА. Хамство Байдена основано на том, что он считает США сильным и способным создать угрозы для СА, так что это были не переговоры, а предъявление ультиматума. Можно считать, что Байден уехал ни с чем, но это не так. Он вручил черную метку принцу и значит у амеров есть план против принца», — сообщил «Политджойстик».

Собственно, судить о том, насколько правы были телеграм-каналы в своих оценках можно по тому, что цены на «чёрное золото» на мировых рынках пошли вверх.

«Главным итогом попыток Джо Байдена выклянчить немного нефти у саудов стал рост цен на неё на бирже за один день более, чем на пять процентов. Это успех, Дед!» — написал телеграм-канал «Голос Мордора».

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