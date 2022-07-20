Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Власти США в ближайшие дни собираются объявить о новом пакете военной помощи для Украины, который будет включать в себя поставку Киеву новой партии ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 19 июля в ходе брифинга.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

Он отметил, что указный пакет помощи станет шестнадцатым по счету. В поставку также войдут боеприпасы для РСЗО и снаряды для других артиллерийских систем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил в Вашингтоне о том, что Украина ожидает поставки норвежских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и хочет получить от Запада ракеты дальнего радиуса действия к указанным установкам.

Кроме глава МИД Франции Катрин Колонна объявила, что Париж уже поставил Киеву 12 своих гаубиц Caesar и собирается отправить еще шесть таких орудий.

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