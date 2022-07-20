Турин, Италия, , 00:54 — REGNUM Руководство итальянского футбольного клуба «Торино» планирует пригласить 27-летнего центрального защитника сборной Бельгии Джейсона Денайера на замену Глейсона Бремера, который в ближайшее время покинет клуб. Об этом 20 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

За «Лион» Джейсон Денайер выступал с 21 августа 2018 года после перехода из «Манчестер Сити» за 10 миллионов евро. На данный момент футболист находится в статусе свободного агент после истечения срока контракта с французским клубом.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Джейсон Денайер принял участие в пятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с «Торино» трансфер Глейсона Бремера за 40+7 миллионов евро.