Москва, 20 июля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. 22-летний парагвайский центральный защитник «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал свой переход в московский клуб.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

«Я никогда не думал, что так быстро перейду в европейский клуб, я очень горжусь этим, я благодарю «Гуарани», который дал мне все», — цитирует футболиста издание d10.ultimahora.

В текущем сезоне Роберто Фернандес принял участие в двадцати матчах за «Гуарани» во всех турнирах (Кубок Либертадорес, Примера), в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Роберто Фернандеса, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,3 миллиона евро.