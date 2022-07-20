Марсель, Франция, , 00:41 — REGNUM 28-летний французский защитник Самуэль Жиго будет выступать за «Олимпик Марсель» под четвертым номером. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба клуба.

Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Марсель» подписала Самуэля Жиго 29 января 2022 года, выкупив его контракт у московского «Спартака» за 500 тысяч евро. Вторую половину сезона 2021/22 защитник выступал за «красно-белых» на правах аренды.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Жиго в 10 миллионов евро, а соглашение француза с «Марселью» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Самуэль Жиго принял участие в 27-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.