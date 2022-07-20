Барселона, Испания, , 00:37 — REGNUM Сегодня, 20 июля, каталонская «Барселона» в рамках товарищеской встречи встретится с американским футбольным клубом «Интер Майями». Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени.

Вчера, 19 июля, пресс-служба «сине-гранатовых» объявила о трансфере 33-летнего центрфорварда мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

Через четыре дня, 24 июля, «Барселона» в рамках выставочного матча сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдет в Лас-Вегасе на стадионе «Allegiant Stadium».