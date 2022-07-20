Тегеран, , 00:32 — REGNUM Власти России, Ирана и Турции осуждают непрекращающиеся удары Израиля по территории Сирии, в том числе и по гражданским объектам. Об этом говорится в заявлении иранского МИД на сайте ведомства.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе сказано, что указанные страны расценивают действия израильской стороны как нарушение международного права, а также игнорирование независимости и территориальной целостности арабской республики.

Кроме того, они считают атаки Израиля дестабилизирующими и усиливающими напряжение на Ближнем Востоке. Помимо этого, Москва, Тегеран и Анкара признают все шаги, сделанные Израилем в этом направлении, недействительными и не имеющими юридической силы, поскольку они нарушают резолюции № 242 и № 497 Совета Безопасности ООН, а также другие решения организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по сирийской провинции Тартус, в результате чего пострадали два человека.

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