Нур-Султан, , 00:29 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «не готов признать, что многовекторная внешняя политика изжила себя». Такое мнение 19 июля ИА REGNUM высказал казахстанский политолог Максим Казначеев, комментируя позицию Казахстана по поводу специальной военной операции России на Украине.

Многовекторность Kontora-k.ru

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По мнению эксперта, президент Казахстана «пытается восстановить многовекторный характер внешней политики страны — он автор этой модели и до сих пор искренне считает ее рабочей».

Максим Казначеев «Касым-Жомарт Токаев не принимает во внимание тот факт, что после 24 февраля мировые правила игры изменились. Эмоционально он еще не готов это принять. И он не готов признать, что многовекторная внешняя политика себя изжила».

Политолог предположил, что «перелом в понимании произойдет тогда, когда Россия переведет СВО в вялотекущую фазу и зафиксирует новую линию государственной границы — Украины без пяти областей, территории которых на данный момент частично или полностью находятся под контролем российских сил».

«Как только активные действия на территории ДНР завершатся, в понимании союзников и партнеров России произойдут серьезные перемены», — резюмировал Максим Казначеев.