Лондон, 20 июля, 2022, 00:20 — ИА Регнум. 19 июля итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что 25-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко переходит в лондонский «Арсенал».

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. «Канониры» планируют представить Александра Зинченко 22 июля.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 1042 минуты.

За «Манчестер Сити» Зинченко выступает с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость украинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.