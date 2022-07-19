Барселона, Испания, 20 июля, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, пресс-служба каталонской «Барселоны» официально объявила о трансфере 33-летнего центрфорварда мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского.

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

Сумма трансфера составила 45 миллионов евро, а соглашение Левандовского с «сине-гранатовыми» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски, выступая за «Баварию», принял участие в тридцати четырех турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился тридцатью пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Баварию» польский центрфорвард выступал с 1 июля 2014 года после перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.