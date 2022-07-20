Турин, Италия, , 00:07 — REGNUM Туринский «Ювентус» улучшил предложение по трансферу 25-летнего бразильского центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера до 40+7 миллионов евро. Об этом 19 июля сообщил итальянской журналист Фабрицио Романо.

Логотип Ювентуса

Ранее сообщалось, что «Ювентус» близок к тому, чтобы перехватить Бремера у миланского «Интера». Также бразилец согласовал условия личного контракта со «старой синьорой».

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Глейсон Бремер принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил семь желтых карточек. Также футболист был признан лучшим защитником Серии А 2021/22.

Бремер выступает за «Торино» с 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.