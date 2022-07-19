Турин, Италия, 19 июля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, пресс-служба туринского «Ювентуса» сообщила, что клуб получит от мюнхенской «Баварии» 67 миллионов евро за трансфер 22-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Ajax.nl Матейс де Лигт

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Ювентус» полностью согласовали трансфер де Лигта. Соглашение нидерландского футболиста с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 31-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил две желтые и одну красную карточки.

За «Ювентус» Маттейс де Лигт выступает с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро.