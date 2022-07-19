Вашингтон, 19 июля 2022, 23:52 — REGNUM Вывод о якобы «изоляции» России после поездки президента РФ Владимира Путина в столицу Ирана на трехсторонний саммит глав государств — участников «астанинского» формата по урегулированию в Сирии, сделал Белый дом. Об этом заявил 19 июля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
«Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — сказал он.
Также Кирби уточнил, что он считает, что российский военно-промышленный комплекс якобы испытывает проблемы из-за санкций против РФ, так как они якобы усложнили ситуацию с микроэлектроникой для Москвы.
При этом представитель Белого дома высказал убежденность в том, что визит российского лидера в Иран якобы показывает, что Москва не желает начинать переговоры с киевским режимом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что совместное заявление по ситуации в Сирии приняли по итогам саммита стран — гарантов «астанинского» процесса по сирийскому урегулированию президенты России, Ирана и Турции.