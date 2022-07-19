Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Вывод о якобы «изоляции» России после поездки президента РФ Владимира Путина в столицу Ирана на трехсторонний саммит глав государств — участников «астанинского» формата по урегулированию в Сирии, сделал Белый дом. Об этом заявил 19 июля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — сказал он.

Также Кирби уточнил, что он считает, что российский военно-промышленный комплекс якобы испытывает проблемы из-за санкций против РФ, так как они якобы усложнили ситуацию с микроэлектроникой для Москвы.

При этом представитель Белого дома высказал убежденность в том, что визит российского лидера в Иран якобы показывает, что Москва не желает начинать переговоры с киевским режимом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что совместное заявление по ситуации в Сирии приняли по итогам саммита стран — гарантов «астанинского» процесса по сирийскому урегулированию президенты России, Ирана и Турции.