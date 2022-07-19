Ливерпуль, Великобритания, , 23:48 — REGNUM Сегодня, 19 июля, шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» из Глазго объявил о переходе 26-летнего английского центрального защитника «Ливерпуля» Бэна Дэвиса. Сумма трансфера составила 4 миллиона фунтов.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

За «Ливерпуль» Бэн Дэвис выступал с 1 февраля 2021 года после перехода из «Престона» за 1,85 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Бэн Дэвис, выступая за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, принял участие в 22-х турах Чемпионшипа 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.