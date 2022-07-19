Лондон, , 23:45 — REGNUM 19 июля лондонский «Тоттенхэм» объявил о трансфере 21-летнего английского флангового атакующего защитника Джеда Спенса. Сумма трансфера составила 14,7 миллиона евро.

Соглашение Спенса со «шпорами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа 2021/22 Джед Спенс принял участие в 42-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отказался переходить в «Тоттенхэм».