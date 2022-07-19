Санкт-Петербург, 19 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет с 24-летним бразильским атакующим полузащитником Венделом переговоры о продлении контракта. Как сообщает издание «РБ-Спорт», новое соглашение может быть рассчитано до 30 июня 2027 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Вендел (слева)

За «Зенит» Вендел выступает с 6 октября 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 19 миллионов евро. Текущее соглашение Вендела с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги 2021/22 Вендел принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.