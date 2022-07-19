Тегеран, 19 июля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Войска США должны покинуть территорию Сирии и этот регион максимально возможно быстро. Об этом 19 июля заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Mehr News Agency Сейед Ибрахим Раиси

«Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», — сказал он.

Также Раиси уточнил, что незаконное присутствие войск США на сирийской территории — это фактор дестабилизации обстановки в регионе.

Кроме того, иранский президент обвинил Вашингтон в воровстве ресурсов у Сирии, включая нефть, а также осудил израильские удары по территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что совместное заявление по ситуации в Сирии приняли по итогам саммита стран — гарантов «астанинского» процесса по сирийскому урегулированию президенты России, Ирана и Турции.