Мемфис Депай отказался переходить в лондонский «Тоттенхэм»
Лондон, 19 июля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. 28-летний универсальный нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай отказался переходить в лондонский «Тоттенхэм». Об этом 19 июля сообщило издание Sport.
По информации источника, «Тоттенхэм» был готов предложить «Барселоне» 17 миллионов евро за трансфер нидерландского футболиста. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Депая в 35 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.
За «Барселону» Депай выступает с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. Текущее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.