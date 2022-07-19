Лондон, 19 июля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. 28-летний универсальный нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай отказался переходить в лондонский «Тоттенхэм». Об этом 19 июля сообщило издание Sport.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, «Тоттенхэм» был готов предложить «Барселоне» 17 миллионов евро за трансфер нидерландского футболиста. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Депая в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Барселону» Депай выступает с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. Текущее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.