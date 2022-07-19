Роттердам, Нидерланды, 19 июля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Руководство нидерландского футбольного клуба «Фейеннорд» планирует разорвать контракта с 27-летним опорным полузащитником московского «Спартака» Йорритом Хендриком, проводящим сезон в нидерландском клубе на правах аренды.

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В прошедшем сезоне Йоррит Хендрикс принял участие в четырнадцати матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «РКК Валвейк» и одной результативной передачей.

За «Спартак» Хендрикс выступает с 16 января 2021 года после перехода из ПСВ из Эйндховена за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего хавбека, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.