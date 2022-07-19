Херсон, Украина, , 23:26 — REGNUM Террористический акт в здании паспортного стола в Херсоне, где находится пункт подачи документов на получение гражданства России, предотвратили правоохранители. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба администрации Херсонской области в своём телеграм-канале.

Задержание

«Вечером вторника, 19 июля, росгвардейцы предотвратили поджог здания паспортного стола в Херсоне. <…> Военнослужащие, обеспечивающие безопасность объекта, задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью коктейля Молотова», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент правоохранители ведут выяснение всех обстоятельств произошедшего и мотивов пытавшегося осуществить теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер написал, что иИспользования Россией тактики «генерала Мороза» для слома единства Европы в вопросе о конфликте на Украине боится украинский лидер Владимир Зеленский.