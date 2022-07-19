Тегеран, 19 июля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Совместное заявление по ситуации в Сирии приняли по итогам саммита стран — гарантов «астанинского» процесса по сирийскому урегулированию президенты России, Ирана и Турции. Об этом 19 июля заявил по итогам саммита президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам российского лидера, саммита государств — гарантов «астанинского» процесса по урегулированию в Сирии стал действительно полезной и весьма содержательной встречей, в ходе которой стороны обсудили в деловой и конструктивной атмосфере ключевые аспекты их взаимодействия сирийскому урегулированию.

«В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укрепления трёхстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада во главе с США проводят в Сирии деструктивную линию.