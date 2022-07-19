Киев, , 23:01 — REGNUM Использования Россией тактики «генерала Мороза» для слома единства Европы в вопросе о конфликте на Украине боится украинский лидер Владимир Зеленский. Такое мнение 19 июля высказал обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Как считает автор публикации, Зеленский боится того, что начнутся холода и это вынудит страны Европы начать уступки России в вопросе введения санкций и поставок оружия киевскому режиму для стабильного импорта российского голубого топлива для обогрева европейских домохозяйств и нормального функционирования экономики.

Также Деттмер указал, что украинский лидер выступает жесткую антироссийскую линию, требуя от европейских стран введения большего количества санкций, включая эмбарго на поставки газа из РФ.

При этом, как отмечает обозреватель, такая бескомпромиссная позиция и намерение наращивания экономической войны может привести к подрыву единства внутри ЕС.

«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — отметил о в своей статье.

Кроме того, он уточнил, что Киев опасается усталости от антироссийских санкций, однако ему стоит также бояться того, что встревоженные жители Европы в итоге потеряют терпение и станут глухи к мольбам Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что поставки норвежских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS ожидает от партнёров Запада киевский режим и надеется также получить от них ракеты дальнего радиуса действия.