Ижевск, , 22:51 — REGNUM В Ижевске до 2023–2024 года планируется построить Дворец единоборств, который станет многофункциональным центром для проведения тренировок и соревнований республиканского и федерального уровня. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев.

Прокт дворца единоборств

Площадка для строительства расположена на улице Молодежной. В этом районе уже есть ледовый дворец и ФОК (физкультурно-оздоровительный центр) для волейболистов.

Планируется, что площадь здания составит 4,5 тыс. кв. метров, здесь будут оборудованы залы для занятий тхэквандо и карате, тайским боксом и кикбоксингом, тренажерный зал, раздевалки, душевые, вспомогательные помещения. Кроме того, здесь будет расположена мини-гостиница на восемь номеров для спортсменов.

Проект будет реализован на условиях концессии. Городской инвестиционный совет одобрил ранее такую возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках поручения президента России Владимира Путина по проведению капитального ремонта спортивных объектов принято решение поддержать Удмуртию, поручив профильным министерствам проработать вопрос софинансирования из федерального бюджета реконструкцию ледовой арены «Ижсталь».

Читайте также: Федеральное софинансирование могут привлечь для ледового дворца «Ижсталь»