Тегеран, 19 июля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Страны Запада во главе с США проводят в Сирии деструктивную линию. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита — гарантов «астанинского» процесса сирийского урегулирования (Россия, Турция, Иран), который проходит в Тегеране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил глава Российского государства, положение на не находящихся под контролем властей Сирии территорий является вызывающим особую обеспокоенность.

«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в случае, если бы России не остановила действия Североатлантического альянса (НАТО) на Украине началом своей спецоперации, спустя некоторое время НАТО начала бы войну из-за полуострова Крым.