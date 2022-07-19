Москва, , 22:41 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил арест ректору КФУ (Казанского федерального университета) Ильшату Гафурову, который обвиняется по статье об убийстве по найму и предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

За решеткой Diariodecaracas.com

«Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И. Р. по делу, возбужденному по статье «Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору», на срок до 25 октября», — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ректор КФУ обвиняется в подстрекательстве к убийству по найму. Он был задержан по подозрению в причастности к убийству, которое произошло в Татарии несколько лет назад. По данным местных СМИ, Гафуров может быть связан с деятельностью одной из региональных организованных преступных группировок.

22 декабря прошлого года года бывшему ректору КФУ была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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