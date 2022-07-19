Тегеран, , 22:29 — REGNUM В случае, если бы России не остановила действия Североатлантического альянса (НАТО) на Украине началом своей спецоперации, спустя некоторое время НАТО начала бы войну из-за полуострова Крым. Об этом 19 июля заявил верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране, его слова приводит агентство Fars.

Али Хаменеи Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы ее не остановили на Украине, то через время альянс начал бы войну под предлогом Крыма», — сказал он.

Также Хаменеи отметил, что страны Запада категорически против сильной России и призвал к бдительности из-за их «обманных действий».

«Американцы сильны и хитры. Одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, однако России удалось сохранить свою независимость», — пояснил верховный и духовный иранский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита России, Ирана и Турции, который проходит в Тегеране 19 июля, призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии террористов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также из других экстремистских группировок.