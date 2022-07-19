Тегеран, 19 июля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В случае, если бы России не остановила действия Североатлантического альянса (НАТО) на Украине началом своей спецоперации, спустя некоторое время НАТО начала бы войну из-за полуострова Крым. Об этом 19 июля заявил верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране, его слова приводит агентство Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы ее не остановили на Украине, то через время альянс начал бы войну под предлогом Крыма», — сказал он.

Также Хаменеи отметил, что страны Запада категорически против сильной России и призвал к бдительности из-за их «обманных действий».

«Американцы сильны и хитры. Одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, однако России удалось сохранить свою независимость», — пояснил верховный и духовный иранский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита России, Ирана и Турции, который проходит в Тегеране 19 июля, призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии террористов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также из других экстремистских группировок.