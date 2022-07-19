Казань, , 22:28 — REGNUM Задержан заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Казани МЧС по Татарии. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, он вымогал деньги, чтобы директора одной из местных компаний не привлекали к ответственности за возгорание, которое произошло в результате несоблюдения требований пожарной безопасности. Сумма взятки составила 70 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 42-летняя доцент Казанского национального исследовательского технологического университета подозревается в получении взятки в размере 440 тыс. рублей. По факту нарушения возбуждено уголовное дело.

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