Таллин, , 22:15 — REGNUM

Кая Каллас European Parliament

В Эстонии приведено к присяге новое «старое» правительство, которое по-прежнему возглавляет лидер Реформистской партии и дочка основателя партия Кая Каллас. Публицист Вейко Вихури на портале objektiiv. ee опубликовал свой комментарий по этому поводу и назвал его «Социопатка Кая Каллас не достойна занимать пост премьер-министра».

Вихури написал, что Каллас пришла на пост премьера в результате операции спецслужб Эстонии в 2021 году, когда элиты страны активно выдавливали из официальной политики Эстонскую Консервативную Народную партию (EKRE), не поддержавшую ковид-ограничения. EKRE была вынуждена покинуть правительство и вернуться в оппозицию, а кабинет министров возглавили реформисты.

Кая Каллас ввела, по мнению обозревателя, «режим коронавирусного апартеида, она унижала и лишала прав людей, которые отказывались колоться одобренными правительством веществами».

Реформисты и Кая Каллас возглавляли Эстонию вплоть до нового политического кризиса июня 2022 года. Все это время в стране, по мнению Вихури, насаждалась атмосфера ненависти и нетерпимости к политической оппозиции и наплевательского отношения к рядовым гражданам.

«Премьер-министр Кая Каллас всячески раздувала этот токсичный общественный климат. Например, осенью 2021 года Каллас ознакомила общественность «с поступившим предложением» о том, чтобы отодвигать поступивших в больницу невакцинированных людей в очереди подальше. Она указывала и на то, что без коронавирусной справки больше нельзя участвовать в общественной жизни», — перечисляет Вихури.

«Во время правительства Каллас не просто относилась к значительной части общества как к париям, но и говорила о них как о париях, которых необходимо подвергнуть общественному позору, чьи права можно нарушать и которых можно при помощи все новых ограничений зажимать в угол», — написал эстонский публицист.

По его мнению, лишь за эти выступления продолжение работы Каллас на посту премьер-министра должно быть немыслимым. И не только на посту главы правительства, а вообще в качестве политика, добавил он.

Вихури также считает, что Каллас безразлична к проблемам простых людей в условиях огромной инфляции и роста цен: «Рекомендация потреблять меньше электричества сравнима с нелепым требованием к живущим на минимальную зарплату людям отключить отопление бассейна — это просто издевательство над людьми».

Вихури добавляет: «Способ осуществления государственной власти в Эстонии стал крайне отталкивающим и отвратительным. Конечно, политические счеты и погоня за личной выгодой были всегда, но теперь царят аморальный цинизм, готовность, не моргнув, искажать правду и лгать, абсолютное безразличие к своему народу и пресмыкательство перед зарубежными хозяевами».

«Если бы Эстония была правовым государством, Каллас и многих ее соратников по правительству уже отдали бы под суд за масштабные нарушения Конституции и попрание основных прав граждан», — считает эстонский публицист.

«Коронавирусная справка в смартфоне и флажок Украины на груди стали признаками лояльного и прогрессивного гражданина. Посмотрим, насколько ухудшающаяся экономическая обстановка сможет изменить расстановку политических сил», — так завершил свой комментарий публицист Вейко Вихури.