Вашингтон, 19 июля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Поставки норвежских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS ожидает от партнёров Запада киевский режим и надеется также получить от них ракеты дальнего радиуса действия. Об этом 19 июля заявил глава украинского минобороны Алексей Резников в ходе своего выступления по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет».

Soldatnytt ЗРК NASAMS

«Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году», — сказал он.

Также глава украинского минобороны отметил, что верит в то, что раньше или позже западные союзники предоставят Киеву оружие дальнего радиуса действия.

«Такие решения будет легче принять после того, как наши партнеры убедятся, что мы полностью выполняем свои обязательства и эффективно используем всё снаряжение, которое получили», — пояснил Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что киевский режим готов тестировать в ходе военных действий на территории Украины новые виды вооружений производителей стран Запада.