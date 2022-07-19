Рига, 19 июля, 2022, 22:10 — ИА Регнум.

Saeima Сейм Латвии

Комиссия парламента Латвии по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит инициативу о прекращении деятельности оппозиционной внепарламенсткой партии « Русский союза Латвии» (РСЛ). Об этом сообщил Telegram-канал латвийского портала BaltNews.

Глава комиссии Янина Курсите-Пакуле, представляющая националистическое «Нацобъединение» отметила, что инициативное обращение на портале общественного мнения страны ManaBalss собрало более 10 тысяч граждан, поэтому должно быть рассмотрено.

По словам Курсите-Пакуле, на заседании комиссии будут присутствовать представители прокуратуры и Службы госбезопасности. Она добавила, что изменения, внесенные в Закон о политических партиях, позволят парламенту проголосовать за передачу инициативы прокуратуре, а уже та вправе решить, обращаться ли в суд с просьбой приостановить деятельность партии.

BaltNews в этой связи напомнил, что в Латвии приближаются парламентские выборы, они пройдут 1 октября 2022 года. ЦИК принимает списки кандидатов до 2 августа. РСЛ заявлял, что намерен участвовать в выборах.

«Русский союз Латвии» последовательно выступает с критикой нынешней антироссийской и русофобской политики руководства страны. РСЛ организовал сбор подписей с обращением в Европарламент с призывом остановить принудительный снос советских военных памятников в Латвии.

Наиболее известные политики партии — европарламентарий Татьяна Жданок и депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.