Тегеран, 19 июля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита России, Ирана и Турции, который проходит в Тегеране 19 июля, призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии террористов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также из других экстремистских группировок.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других экстремистских группировок», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что поводом для особой обеспокоенности являются территории, которые не контролируют власти Сирии, так как с них исходят угрозы преступности, экстремизма и сепаратизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе своей встречи в Тегеране 19 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоганведут обсуждение вопросов по урегулированию в Сирии, карабахскую проблему и отношения двух стран.