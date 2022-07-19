Париж, 19 июля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день Франция уже поставила 12 своих гаубиц Caesar киевскому режиму и еще шесть таких орудий скоро прибудут на Украину. Об этом 19 июля заявила глава МИД Франции Катрин Колонна во время своего выступления на заседании комиссии Сената (верхней палаты парламента) страны по международным делам, обороне и вооруженным силам.

Министерство обороны Украины Французские САУ Caesar, переданные Киеву

«12 гаубиц Caesar уже доставлены на Украину, еще шесть находятся на пути в эту страну», — сказала она.

В то же время, глава французского МИД не уточнила, когда именно Киев получит названные артиллерийские орудия, однако добавила, что Париж продолжит оказание военной, гуманитарной и экономической помощи киевскому режиму.

При этом Колонна добавила, что Франция за скорейшее завершение конфликта и при этом не хочет стать одной из его сторон, а также уточнила, что Париж намерен сконцентрировать свои усилия «в области экономической поддержки на участии в восстановлении региона Чернигова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что киевский режим готов тестировать в ходе военных действий на территории Украины новые виды вооружений производителей стран Запада.