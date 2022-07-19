Рига, 19 июля, 2022, 21:48 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По состоянию на середину июля 2022 года в Латвии зарегистрировано 34 983 беженца с Украины, а 29 586 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства внутренних дел Латвии.

Среди беженцев 46% составляют женщины и 22% мужчины. Дети составляют 32% беженцев, большинство из которых в возрасте от двух до 17 лет.

Жилье было предоставлено 11 738 лицам через комиссии по гражданской обороне муниципалитетов. Это означает, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или живут у друзей и родственников.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся ни в социальной помощи, ни в помощи с жильем, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Ранее правительство Латвии утвердило план мероприятий по поддержке военных беженцев с Украины, на реализацию которого запланировано финансирование в размере свыше 116 млн евро. Этот план рассчитан на оказание помощи в общей сложности до 40 000 гражданам Украины.