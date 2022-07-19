Москва, 19 июля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В Москве стартовал очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Образование

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» ориентирован на управленческие команды муниципальных органов управления образованием. В составе команд по пять представителей управленческого звена одного муниципального образования — от руководителей до специалистов.

От имени министерства просвещения Российской Федерации полуфиналистов и организаторов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» приветствовал Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев: «Сегодня качественное развитие педагогического образования является одним из приоритетов национальной повестки. Наша цель — создать единую, эффективно действующую систему педагогического образования, которая будет развиваться в рамках общей концепции и давать возможности роста и самореализации управленцам, педагогам и обучающимся. В этой связи принципиально важно, чтобы в каждом регионе, муниципалитете функционировали компетентные, творческие управленческие команды. Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» позволяет выявить лидеров системы педагогического образования, найти команды единомышленников, профессиональные навыки которых помогут реализовать национальные задачи. Сегодня в полуфинал конкурса прошли лучшие представители муниципальных систем образования, которым предстоит решить непростые задачи в рамках полуфинальных мероприятий и побороться за звание «Лучшая управленческая команда в сфере образования». Безусловно, конкурс позволит расширить горизонты профессиональных возможностей, поделиться опытом и наработками в управленческой деятельности. Уверен, что идеи, предложенные участниками конкурса, найдут свое отражение в конкретных инициативах на местах и окажут благотворное влияние на всю систему образования. Желаю всем полуфиналистам конкурса продуктивной работы, хорошего настроения и ярких событий, а организаторам — дальнейших успехов!»

Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.

За время заявочной кампании на сайте конкурса зарегистрировались 8 000 человек (1 600 команд) из 81 региона Российской Федерации. По итогам дистанционного тестирования в полуфинал получили приглашение 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов страны, показавшие наилучшие результаты. В первый этап полуфинала для конкурсантов ДФО, СФО, УФО и ПФО приглашены 60 команд.

«Я рад приветствовать представителей сильнейших команд муниципальных органов управления образованием из разных уголков нашей страны. В тот момент, когда перед системой образования стоят весьма серьезные вызовы, как никогда необходимо живое общение, обмен практиками. Этот процесс происходит в различных профессиональных сообществах и приводит к упрочению достижений и улучшению наших общих результатов. Очень важно, чтоб в этом постоянном живом обмене мнениями, идеями, непрерывном повышении своей профессиональной квалификации участвовали команды управленцев сферы образования: сплоченные коллективы людей, от решений которых зависит развитие системы образования в каждом городе, муниципальном образовании. Желаю вам, коллеги, продуктивной работы, новых знаний, инсайтов, качественного повышения уровня ваших компетенций и, конечно же, обретения единомышленников, с которыми вы сможете создавать новое и приумножать уже достигнутое», — обратился к участникам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков .

Конкурс стартовал 9 декабря 2021 года. Заявочная кампания продлилась с 9 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года. Команды, успешно прошедшие регистрацию, были допущены к выполнению дистанционного тестирования.

В марте участники прошли онлайн-тестирование, состоящее из трех частей: «Функциональная грамотность», «Общие знания», «Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной системы образования». Этап дистанционного тестирования был направлен на проверку функциональной грамотности, общих знаний, психолого-педагогических и экономико-правовых аспектов организации работы муниципальной системы образования. Участники смогли проверить свой уровень знаний по истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии и праву, а также определить, насколько они в курсе изменений, происходящих в нормативных правовых документах сферы образования.

В апреле стартовала программа повышения квалификации, результатом которой стала разработка программы развития системы образования своего муниципалитета.

«От имени Института управления образованием хочу поприветствовать всех полуфиналистов и поблагодарить за высокий интерес к конкурсу, за неравнодушие к своей профессии и за приятную, позитивную обратную связь в рамках прошедшей образовательной программы! Надеемся, что программа повышения квалификации была для вас полезной и пригодится в дальнейшей деятельности. Перед всеми нами поставлены большие задачи: формирование единого образовательного пространства и, в целом, большое количество других управленческих вызовов, потому что система образования на сегодняшний день должна выступать в роли драйвера социально-экономического развития регионов страны. Хотелось бы вас всех поздравить выходом в полуфинал, пожелать вам больших успехов и поблагодарить за ваш усердный труд на благо российской системы образования!» — отметил исполняющий обязанности директора ФГБНУ «Институт управления образованием Российская академия образования», кандидат экономических наук Владимир Абрамов .

Участников ждет насыщенная конкурсная программа: комплексная оценка психолого-педагогических компетенций, надпрофессиональных и управленческих навыков. В программе встреча с первым заместителем председателя комитета по просвещению Государственной Думы Максимом Гулиным («Новые люди») и заместителем председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Екатериной Харченко («Единая Россия»). Конкурсанты пройдут испытания в формате мастермайнда (встречи с комбинацией мозгового штурма, обучения в действии, постановки личных целей, групповой поддержки и обратной связи от каждого участника), примут участие в панельной дискуссии «Роль муниципальной системы образования в решении задач Концепции подготовки педагогических кадров до 2030 года» и кейс-турнире. Конкурсанты обсудят актуальные проблемы патриотического воспитания молодежи на площадке Общественной палаты РФ. Кроме того, для участников будут организованы образовательные лекции, форсайт-сессии, экскурсионные программы.

Победители получат возможность войти в кадровый резерв, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также получить призы от партнеров конкурса.

Второй этап полуфинала для конкурсантов ЦФО, СЗФО, СКФО и ЮФО пройдет в Москве с 26 по 28 июля.