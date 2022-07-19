Киев, , 21:35 — REGNUM Киевский режим готов тестировать в ходе военных действий на территории Украины новые виды вооружений производителей стран Запада. Об этом 19 июля заявил глава украинского минобороны Алексей Резников в ходе своего выступления по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет».

Алексей Резников (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем», — сказал он.

При этом Резников отметил, что Киев делится всей совей информацией и опытом с западными партнёрами.

«Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь», — указал глава украинского минобороны.

При этом он рассказал, что одной из испытанных на территории Украины видов оружия стала произведённая Польшей система Krab.

«Я думаю, что для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии, или наших турецких партнеров, хороший шанс протестировать свое оборудование», — пояснил Резников.

Как передавало ИА REGNUM, ранее о разработке «грандиозных» планов по демилитаризации государств Североатлантического альянса (НАТО), первым из которых после взятия Киева станет Польша, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.