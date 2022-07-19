Таллин, 19 июля, 2022, 21:33 — ИА Регнум.

Инфляция

По данным Департамента статистики Европейского союза Евростат, самая высокая годовая инфляция в Европейском Союзе в июне нынешнего года была зафиксирована в Эстонии — 22%.

Как отмечает портал новостей гостелерадиовещания страны ERR, подобное фиксируется второй месяц подряд. За Эстонией следуют Литва — 20,5%и Латвия — 19,2%. Сильнее всего сказался на инфляции рост цен на энергоносители, за которым последовал рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.

Самая низкая инфляция была на Мальте — 6,1%, во Франции — 6,5%, а в Финляндии – 8,1%, следует из данных Евростата. В еврозоне инфляция в июне ускорилась до 8,6%, тогда как в мае 2022 года показатель составлял 8,1%. В июне 2021 года инфляция в еврозоне составляла 1,9%.

По данным Евросоюза, инфляция ускорилась до 9,6%, в мае она составляла 8,8%. В июне 2021 года она составляла всего 2,2%.